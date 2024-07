I carabinieri di Cagliari in pattuglia per la città assieme ai colleghi portoghesi della Guarda Nacional Republicana.

Dopo la cooperazione tra Italia e Francia, che ha visto Arma italiana e Gendarmeria impegnate in pattugliamenti congiunti, prende il via una nuova fase della collaborazione internazionale per la sicurezza estiva.

«Questo progetto – spiega una nota – si inserisce nel quadro degli accordi bilaterali stipulati tra Italia e Portogallo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza pubblica e la gestione delle emergenze durante la stagione turistica. La pattuglia congiunta partirà da Cagliari e opererà nelle aree di maggiore afflusso turistico, assicurando una presenza costante e rassicurante sia per i cittadini locali che per i visitatori internazionali».

«Gli agenti della Guarda Nacional Republicana, grazie alla loro esperienza e conoscenza specifica, supporteranno i Carabinieri permettendo un migliore approccio con i turisti in visita, garantendo un'assistenza immediata e mirata in caso di necessità. Le pattuglie miste, promuovendo un senso di unità che va oltre i confini nazionali e abbraccia l'idea di cittadinanza europea, sono un simbolo di fiducia e collaborazione tra le nazioni, un'importante iniziativa che i Carabinieri sono lieti di realizzare proprio a Cagliari», conclude la nota dell’Arma.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata