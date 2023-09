L’emergenza di via Stoccolma è la più eclatante, con l’istituto inagibile e i bambini rimasti “senza scuola”. Ma non è l’unico caso che testimonia le difficoltà del ritorno tra i banchi a Cagliari. C’è quello delle elementari di via Meilogu, la primaria Giusy Devinu, dove gli studenti non hanno ancora avuto l’occasione di trascorrere la ricreazione all’aperto.

Questo perché nel cortile c’è un cassonetto incendiato: «È lì da due settimane», spiega un genitore. E in attesa che venga rimosso, si rimane dentro le mura dell’istituto. Anche perché in un’altra parte dello stesso cortile, si stanno svolgendo dei lavori.

«Dopo le tende di via Stoccolma», scrive il consigliere dell’opposizione Fabrizio Marcello, «ecco come accogliamo i bambini della scuola Giusy Devinu in via Meilogu a Cagliari. Presenterò un'interrogazione in consiglio comunale, fa male vedere che i nostri figli vengano accolti in questo modo».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata