Ha 74 anni, è vedova, affetta dal morbo di Parkinson, con paralisi sovranucleare, con insufficienza respiratoria cronica, tracheostomizzata, in ventilazione meccanica 24 ore su 24: ha bisogno di farmaci e ausili per rimanere in vita. Ma non ci sono: la Asl non li ha a disposizione, da mesi.

Il dramma vissuto da un’anziana di Sant’Elia, a Cagliari, è raccontato da Marcello Roberto Marchi, cavaliere della Repubblica e adesso impegnato nella battaglia contro le distorsioni del sistema a danno dei cittadini.

«Questa povera donna e i suoi familiari sono alla disperazione», denuncia, «perché la farmacia regionale che si trova alla Fiera Campionaria non eroga i farmaci e gli ausili: ne è sprovvista da mesi».

Non si tratterebbe di un caso isolato: «Come questa donna si troverebbero nella stessa situazione centinaia di pazienti che non troverebbero i farmaci e i presidi nemmeno a comprare di tasca propria».

Per Marchi la vicenda deve arrivare in Consiglio regionale, che invece «sta a trastullarsi in altre amene faccende, sprecando risorse finanziarie che andrebbero indirizzate a chi ha veramente bisogno del sostegno pubblico».

(Unioneonline/E.Fr.)

