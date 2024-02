Raffica di sanzioni per le attività cagliaritane, stangate per violazioni di diverso tipo. Sono in tutto cinque i locali che hanno ricevuto il verbale della Polizia locale, e che adesso dovranno andare incontro a un periodo di stop.

Per due di questi, scatterà la sospensione della concessione del suolo pubblico. Si tratta della Vineria Villanova, in via San Domenico, e dello Smeet, in piazza Yenne. A generare la sanzione, la musica all’interno dei locali, che secondo quanto accertato, sarebbe stata udibile anche all’esterno. La Vineria Villanova non potrà disporre i tavolini all’aperto tra il primo maggio e il 30 maggio, mentre lo Smeet tra il primo giugno e il 30 giugno. Questo perché la sanzione si sconta nello stesso periodo dell’anno dell’accertamento della violazione, avvenuta nel 2023.

Ma è andata peggio al Roger Bar di via Carrara, allo Spillaus del corso Vittorio Emanuele e al RedFox di via San Giovanni. In questo caso, nel mirino della Polizia locale sarebbero finiti i metri quadri occupati all’esterno del locale, senza autorizzazione: tutte e tre le attività resteranno chiuse per otto giorni, dal 12 al 19 febbraio.

(Unioneonline/L.Ne.)

