Ha creato scompiglio tra pedoni e automobilisti in transito nel centro di Cagliari. Ha molestato una ragazza. E, infine, ha aggredito i carabinieri intervenuti per identificarlo. Alla fine è finito in arresto. Si tratta di un 37enne bengalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Dopo una segnalazione su quanto stava avvenendo, i militari sono intervenuti tra via Roma e via Sassari, dove l’uomo importunava passanti e conducenti di auto e dove aveva poi preso di mira una giovane che era ferma in attesa di attraversare la strada per raggiungere la stazione ferroviaria.

Gli uomini dell’Arma lo hanno fermato chiedendogli i documenti, ma il 37enne, in evidente stato di ubriachezza, ha reagito nel peggiore dei modi: prima ha spinto uno dei due carabinieri, poi ha provato a prenderli a calci e pugni, infine si è accanito contro l’auto di servizio.

I militari sono però riusciti a bloccarlo e a portarlo nella caserma di via Nuoro. Dopo l’identificazione, il 37enne è stato poi condotto in ospedale per medicare alcune ferite riportate nella colluttazione.

Dal pronto soccorso, la tappa successiva è stata il tribunale, per il processo per direttissima con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata