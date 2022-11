Mistero a Monte Urpinu: alcuni pavoni, storici protagonisti del parco sul colle di Cagliari, sono stati trovati morti e al momento per il fenomeno non ci sono spiegazioni. Il veterinario comunale ha avviato la procedura prevista, avvisando il settore competente dell’Asl e l’istituto zoo-profilattico, consegnando le carcasse degli animali per le analisi autoptiche.

“Non appena saranno disponibili i referti e saranno stabilite le cause delle morti”, si legge in una nota del Comune, “verranno adottate le appropriate misure sanitarie e di profilassi a tutela della fauna avicola del Parco”.

(Unioneonline/EF)

