Cagliari festeggia Maria Barbara Attene, che oggi compie 105 anni. Nata a Cuglieri il 28 dicembre 1919, si è trasferita nel capoluogo nel 1960 ed è madre di tre figli – due maschi e una femmina – oltre che bisnonna della piccola Elena, che oggi ha sei anni. Per celebrare questa giornata speciale, alla festa ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, che ha consegnato alla signora Attene una pergamena celebrativa e una medaglia ricordo, portando i saluti e gli auguri del sindaco Massimo Zedda e di tutta l’amministrazione comunale.

«Oggi celebriamo non solo un compleanno, ma un pezzo di storia della nostra città», le parole di Benucci. «Maria Barbara Attene è una preziosa testimone di oltre un secolo di storia, cultura e tradizioni della città, e non solo. Rappresenta un patrimonio umano inestimabile, custode di ricordi e valori che meritano di essere onorati. A nome di tutta l’Amministrazione comunale, le esprimo i più sinceri auguri per questo straordinario traguardo».

La giornata si è svolta in un clima di festa, con l’ultracentenaria circondata dall’affetto di familiari e amici, in un momento che sottolinea il valore della memoria storica e dei legami tra generazioni.

