«Fuori Alfredo dal 41 bis». Con questo slogan scritto sugli striscioni una trentina di manifestanti hanno protestato in piazza l’Unione Sarda a Cagliari in segno di solidarietà all’anarchico Alfredo Cospito, condannato all’ergastolo ostativo e rinchiuso al 41 bis, dal oltre 100 giorni in sciopero della fame.

Una manifestazione pacifica per protestare contro il regime di carcere duro applicato a Cospito, condannato al carcere a vita per strage contro Stato, nonostante le bombe che avesse piazzato non abbiano causato alcun morto. A presidiare la piazza un nutrito contingente di forze di polizia e carabinieri. In serata è prevista anche una manifestazione a Sassari.

«Siamo qui oggi in questa chiamata in quanto anarchici – hanno detto Omar Nioi e Carlo Cavalleri - per ribadire che noi siamo solidali con Alfredo, per il suo percorso politico e per la sua storia anche da prima che iniziasse questo sciopero della fame e lo siamo maggiormente oggi che si trova più di 100 giorni di sciopero della fame che lo sta riducendo in condizioni sempre più critiche».

© Riproduzione riservata