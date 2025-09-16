Paura nel pomeriggio di oggi in via Is Mirrionis, dove un ultrasessantenne alla guida della sua auto è stato improvvisamente colto da un malore. L’uomo ha prima tamponato un’auto e poi è finito sulle fioriere all’altezza della rotatoria tra via Cadello e via Liguria.

L’allarme è scattato intorno alle 16:30, quando alcuni passanti hanno notato la scena e allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale, che hanno regolato il traffico e messo in sicurezza l’area per facilitare le operazioni di soccorso.

