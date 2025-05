«A Villanova basta una corsetta e una telefonata per far sparire i rifiuti. Al Cep, invece, ci vuole più fantasia. Magari una bacchetta magica o almeno un paio di scarpe da trail running».

È quanto suggerisce – con una buona dose di sarcasmo – la consigliera comunale di FdI Stefania Loi, che punta il dito contro la gestione a doppia velocità dell’emergenza rifiuti in città.

L’assessora all’Ecologia Urbana, Luisa Giua Marassi, durante un allenamento mattutino nel quartiere di Villanova, incappa in una discarica a cielo aperto in via Giardini. Cosa fa? Telefona ai vigili. Risultato: in poche ore l’area è ripulita, si aprono le indagini e si cercano anche indizi dei responsabili nei sacchi dell’immondizia.

«Dev’essere il potere magico dell’abbigliamento tecnico», ironizza Loi in un post sulla sua pagina Facebook. «Mentre a Villanova l’intervento scatta con rapidità olimpica, in via Talete, al Cep, i cittadini convivono da mesi con rifiuti accatastati accanto a una scuola elementare, miasmi nauseabondi e, come se non bastasse, ratti che scorrazzano indisturbati», evidenzia la consigliera.

«Qui nessun ‘puf’ – attacca Loi – nessuna magia. La collega Sulis ha presentato un’interrogazione il 2 maggio, oggi ne ho dovuta presentare un’altra io. E intanto il degrado resta, anzi cresce».

Le parole, nemmeno troppo velate, della consigliera sembrano riportare all’esistenza di quartieri di serie A e di serie B. E che le istituzioni abbiano riflessi molto diversi a seconda della zona: «Se l’assessora cambiasse percorso di allenamento e passasse da via Talete? Magari con una buona scarpa da trail running e un po’ di fiato potrebbe vedere coi suoi occhi la situazione e chissà magari far partire anche lì un blitz della municipale».

