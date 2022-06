Parte il servizio di accoglienza per disabili gravi e gravissimi all'interno dello stabilimento balneare dell'Esercito Sardegna al Poetto.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il generale di brigata Stefano Scanu, a capo del Comando militare Esercito Sardegna, hanno siglato oggi un protocollo d'intesa per il servizio di assistenza e accoglienza.

Per tre giorni a settimana potranno entrare gratuitamente assieme ai loro caregiver all'interno dello stabilimento dell'Esercito.

I disabili, massimo in cinque contemporaneamente, potranno trascorrere una giornata al mare seguiti da personale specializzato individuato dall'assessorato delle Politiche sociali del Comune di Cagliari. Lo stabilimento dell'Esercito è dotato di tutte le attrezzature per accogliere al meglio i disabili. Il protocollo d'intesa firmato questa mattina durerà tre anni con possibilità di rinnovo.

La firma del protocollo d'intesa (foto concessa)

"L'Esercito è al servizio dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili e con maggiori difficoltà - ha dichiarato il generale Stefano Scanu - Il protocollo firmato oggi consente di ospitare all'interno dello stabilimento balneare dell'Esercito soggetti disabili e garantire loro la possibilità di trascorrere una giornata al mare in totale sicurezza".

"Questo protocollo ci permette di realizzare uno sogno che avevamo a inizio mandato - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - sono pochissime le realtà che consentono di avere servizi a vantaggio dei più deboli e dei più fragili. La nostra volontà è costruire un senso di comunità, siamo molto felici di aver fornito un servizio che era di difficile realizzazione. Il fatto che Cagliari sia stata individuata come prima città d'Italia per qualità della vita per over 65, è frutto di tanti servizi che ci sono in città come il trasporto pubblico per disabili e anziani. Oggi questo nuovo protocollo è l'inizio di un percorso che durerà tre anni, il primo di una lunga collaborazione".

