Alla guida della sua auto forse stava per finire addosso a due ragazze: un 75enne è stato poi aggredito da una delle donne ed è finito in ospedale. Le sue condizioni sono ancora da valutare, ma ha anche perso i sensi. La Polizia sta cercando di rintracciare le due giovani.

È accaduto stamattina in via Cadello a Cagliari. Da una prima ricostruzione, l’uomo alla guida di una Fiat Punto ha svoltato dalla rotatoria verso via Is Mirrionis. In quel momento stavano attraversando due persone. Cosa sia accaduto non è chiaro: forse l’uomo ha rischiato di investirle ed è nata una discussione. Poi improvvisamente l’uomo è stato aggredito all’interno dell’auto ed è stata anche danneggiata la vettura.

Le due donne si sono poi allontanate mentre il personale del 118 si è occupato delle condizioni dell’uomo, poi trasportato in ospedale.

Ora gli agenti della squadra volante sono alla ricerca delle due giovani.

