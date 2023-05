Le nuove sfide dell’Esercito, negli ultimi anni impegnato in emergenze che stanno coinvolgendo in modo sempre più totalizzante l’attività delle forze armate. È il tema del convegno “La forza delle istituzioni, le maxi emergenze: scenari e nuove sfide”, in corso a Cagliari, in sala, al cinema Notorious di piazza L’Unione Sarda.

A prendere la parola il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi comandante del Covi, il Comando operativo di vertice interforze, che ha parlato dell’incarico ricevuto in occasione della pandemia, quando fu nominato Commissario straordinario per l’emergenza: «Ho capito subito il peso della responsabilità», ha dichiarato.

Poi le sfide di stretta attualità per l’Esercito, come quella che lo vede impegnato nel fronteggiare il dramma dell’alluvione in Emilia Romagna. Figliuolo ha voluto dedicare un minuto di raccoglimento alle vittime, chiedendo alla sala di alzarsi in piedi in silenzio per commemorarle.

Nel corso del convegno, sono intervenuti anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il presidente della Regione Christian Solinas.

