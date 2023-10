Temporanee interruzioni e cali di pressione nell’erogazione dell’acqua a Cagliari, nella giornata di martedì 24 ottobre, dalle 8.30 alle 16, per gli utenti di viale Trieste e via Roma nel tratto da viale Trieste a piazza Matteotti.

Lo comunica Abbanoa, in una nota, dove si legge: «Nell’ambito dei lavori comunali per la riqualificazione di viale Trieste a Cagliari, per consentire l’esecuzione di necessarie lavorazioni per la posa della nuova rete idrica, domani martedì 24 ottobre 2023 sarà necessario interrompere una sezione della condotta che passa sotto la strada».

«Sarà cura dei tecnici di Abbanoa – prosegue l’avviso – anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».

