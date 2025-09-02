Cagliari, lavori di Abbanoa per la riqualificazione del quartiere: niente acqua a Sant'EliaL'intervento sarà effettuato nella giornata di giovedì 4 settembre
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere di Sant’Elia, effettuati dal Comune di Cagliari, per giovedì 4 settembre sarà necessario interrompere l’erogazione idrica a tutto il quartiere di Sant’Elia dalle 8.30 alle 16.30, al fine di poter consentire il completamento dei lavori sulle reti. Lo annuncia Abbanoa con una nota.
Previsti dei cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni, con possibili inconvenienti legati a temporanei fenomeni di torbidità durante il ritorno dell'acqua.
Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione dell'acqua nel quartiere, qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.
(Unioneonline)