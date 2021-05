Nessun mistero: Mario Romani, il cuoco cagliaritano trovato senza vita lunedì mattina nella sua abitazione di via Cornalias, è morto per cause naturali. Un malore improvviso e il suo cuore ha smesso di battere.

È emerso dall’autopsia svolta oggi dal medico legale Roberto Demontis su disposizione del pm Nicola Giua Marassi. La morte sarebbe avvenuta sabato notte.

L’allarme è stato dato dal fratello lunedì: non riusciva a mettersi in contatto con Mario e una volta in casa ha trovato il corpo senza vita del cuoco. Ha chiamato il 112.

Sono stati i carabinieri della compagnia e quelli del nucleo investigativo ad avere dei sospetti perché l’abitazione era a soqquadro. Non solo. Sul corpo l’uomo aveva delle ecchimosi. Nulla di particolare ma tutti questi elementi hanno fatto nascere dei dubbi.

Ora, con l’esito dell’autopsia, la conclusione: il cuoco è morto per cause naturali. Il corpo ora verrà restituito ai familiari.

© Riproduzione riservata