La vecchia cappella della sede del Comando del 9° battaglione carabinieri Sardegna, di Piazza San Bartolomeo, a Cagliari, è diventata una chiesa. Adeguatamente ristrutturata, è stata consacrata e dedicata a San Pio da Pietrelcina. Una chiesa subito gremita col suo altare, i banchi in legno, il pavimento in marmo.

La cerimonia, unica nel suo genere per la particolarità della liturgia, è stata officiata dall’Ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, insieme a tutti i cappellani militari sardi. Tra questi, il decano padre Mariano Asunis, cappellano dell’Arma dei carabinieri dell'isola. È stato il comandante del 9° battaglione, il maggiore Stefano Colantonio, ad accogliere gli invitati: il comandante dell’Unità mobili e specializzate carabinieri Palidoro, il generale Gianfranco Cavallo, il generale Giovanni Adamo, il comandante della prima Brigata Mobile con sede a Roma, e il generale Francesco Gargaro, comandante della Legione carabinieri Sardegna. Fra le autorità il presidente della Regione Christian Solinas, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e i vertici del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture.

Toccanti le parole del comandante del Battaglione, maggiore Stefano Colantonio, che nel ringraziare i presenti ha espresso «riconoscenza a tutti coloro che si sono prodigati per trasformare la cappella in una chiesa, subito affollata. D’ora in avanti sarà luogo di preghiera e di incontro per carabinieri, militari tutti e per le loro famiglie. Un luogo dove trarre conforto e forza per l’impegno costante al mantenimento della sicurezza pubblica». Domenica alle 11 la messa verrà celebrata da padre Mariano Asunis.

