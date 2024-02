Ennesima notte di paura nel quartiere Marina, a Cagliari, per una rissa tra due giovani extracomunitari. Teatro delle violenze, via Roma, angolo via Napoli.

I giovani sono entrambi incensurati. Uno, pakistano 28enne, è residente a Selargius. L’altro, afghano 34enne, è ospite al CAS di Monastir. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, arrivati sul posto, la situazione sarebbe degenerata in fretta: prima gli insulti, poi le botte. A causare le aggressioni sarebbero stati futili motivi.

I due sono stati trasportati rispettivamente presso gli ospedali Santissima Trinità e Brotzu di Cagliari per accertamenti.

