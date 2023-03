Cagliari cambia volto, le strade chiudono per i cantieri e i parcheggi, inevitabilmente, scarseggiano. Una criticità che insiste da anni sul capoluogo ma a cui si potrebbe porre un argine. O almeno questo sostiene l’opposizione in Consiglio Comunale che oggi, insieme con alcune associazioni cittadine, ha manifestato in viale Trento, davanti a un parcheggio sbarrato.

Uno dei tanti, questa la denuncia, perché sarebbero circa 1500 i posti auto disponibili, sparsi tra sei parcheggi chiusi o inutilizzabili, tra via Cesare Battisti, proprio viale Trento, via Sant’Alenixedda, via Caprera, piazza De Gasperi e Viale Diaz: «Manco a farlo apposta», fa notare la consigliera comunale Marzia Cilloccu, «sono vicini a teatri: certe sere le zone interessate sono congestionate dalle auto».

Secondo i consiglieri del centrosinistra sbloccare queste situazioni, in un momento di rivoluzione del traffico, sarebbe fondamentale anche per la viabilità: «È importante», dice il capogruppo del Pd Fabrizio Marcello, «il parcheggio di prossimità, fermo restando che vanno sviluppate tutte le forme di mobilità che consentono alla città di non farsi congestionare dal traffico, dalle auto condivise al trasporto pubblico».

