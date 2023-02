A Cagliari raffica di controlli nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito di un più ampio servizio predisposto in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero, i carabinieri delle Stazioni di Pirri e Villanova, in collaborazione con funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno eseguito un’ispezione in un cantiere aperto per la costruzione di alcune abitazioni e hanno constatato che presentava un ponteggio non conforme allo schema previsto dall'autorizzazione ministeriale. Alla ditta è stata contestata una sanzione amministrativa di circa 1200 euro e sono state adottate prescrizioni per la messa in sicurezza.

Nell’ambito delle stessa operazione, sempre a Cagliari, i militari hanno ispezionato un altro cantiere, che è risultato privo dei parapetti sulle scale fisse in costruzione. Per l’azienda questa violazione prevede un'informativa di reato all'autorità giudiziaria o in alternativa, qualora la criticità venga sanata entro un certo termine, una sanzione amministrativa pari a 1400 euro.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell'Arma ha inoltre denunciato in stato di libertà il titolare di una officina meccanica di Assemini e, nel corso di un'ulteriore ispezione, un ristoratore di Sinnai: entrambi avevano installato di impianti per videosorvegliare dei dipendenti, una procedura espressamente vietata dallo Statuto dei lavoratori (se non per specifiche esigenze e con esplicita autorizzazione dell'autorità amministrativa competente).

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata