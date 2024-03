Un elicottero AW139 della 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera Cagliari – Decimomannu ha soccorso il comandante, colto da ischemia cerebrale, di un peschereccio in attività a 70 miglia a sud di Cagliari.

L’equipaggio è stato allertato dalla Centrale Operativa della Direzione Marittima di Cagliari su coordinamento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto di Roma, per la richiesta di evacuazione medica del 75enne, colto dal malore durante una battuta di pesca.

Ricevuta la richiesta dalla Centrale Operativa, l’elicottero, dopo aver imbarcato personale sanitario all’aeroporto di Elmas, è decollato diretto verso il peschereccio. Arrivato in zona operazioni, è stato ammainato a mezzo verricello l’aerosoccorritore della Guardia Costiera che, arrivato sul ponte del peschereccio, ha imbragato il 75enne che, una volta stabilizzato, è stato imbarcato a bordo dell’elicottero in barella.

Completata l’evacuazione medica, l’elicottero della Guardia Costiera ha trasportato il passeggero al Brotzu per affidarlo ai sanitari.

