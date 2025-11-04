Questa mattina, intorno alle 9, si è verificato un incidente lungo la statale 195 all’altezza dei lavori del ponte della Scaffa, in direzione Cagliari.

Secondo le prime informazioni, il sinistro sarebbe stato causato dai rallentamenti dovuti al cantiere presente in zona. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma l’incidente ha provocato forti disagi al traffico e lunghi rallentamenti in entrata verso la città. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

© Riproduzione riservata