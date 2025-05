Prima gli atti vandalici all'interno dell'edificio, poi un incendio. Così, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato devastato il Centro di quartiere StraKrash nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, in via Brianza. Una struttura, che fa parte dei servizi del Comune di Cagliari ed è gestita dalla Cooperativa Sociale Passaparola, che dal 2016 offre attività aggregative e ricreative gratuite per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, oltre che a famiglie e adulti.

«Siamo stati contattati ieri sera dai vicini che abitano nei palazzi di fronte, che ci avvisavano del fumo che usciva dalla struttura», segnala Sara Aliberti, coordinatrice del centro assieme a Salvatore Aru. «Inizialmente si pensava a un cortocircuito, invece i vigili del fuoco hanno trovato la porta d'ingresso rotta. Sono entrati da via Brianza, hanno messo sottosopra tutta la struttura con gli scaffali buttati a terra, le pareti e i tavoli imbrattati di pittura, i biliardini buttati in terra. E in più hanno appiccato fuoco tra la biblioteca e una sala, quindi ci sono due sale completamente sigillate perché tutto il controsoffitto è crollato».

La struttura è ora completamente inagibile. Non c'erano telecamere: sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, intervenuti assieme ai vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. «Abbiamo presentato una denuncia», fa sapere Aru. «Speriamo che dalle videocamere del quartiere emerga qualcosa, ma la richiesta di accesso alle immagini va fatta dai carabinieri». Tutte le attività per i bambini e i ragazzi, oltre a quelle degli adulti, sono sospese. «I danni sono ingenti e anche la tempistica per rimettere in piedi la struttura», l'amarezza di Aru. «Siamo in contatto con i referenti del Comune, per cercare come riiniziare visto che è tutto da ricostruire».

© Riproduzione riservata