Un murale per ricordare per sempre Jacopo Barbarossa, il diciassettenne cagliaritano morto lo scorso primo luglio in un incidente stradale in via Leonardo da Vinci a Quartu, subito dopo il ponte di Flumini.

L’opera voluta dagli amici è stata autorizzata dal Comune di Cagliari ed è in corso di realizzazione in piazza Maxia.

L’auspicio è quello di terminarla entro la giornata di domani, 11 agosto, giorno nel quale Jacopo avrebbe compiuto 18 anni. Comparirà il volto del ragazzo e spariranno invece delle scritte che imbrattano il muro dello spazio pubblico.

