Due piccole imbarcazioni in vetroresina sono andate a fuoco in un rimessaggio del borgo Sant'Elia a Cagliari.

Dopo l'allarme sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato le fiamme. Restano i danni. Indaga la Polizia.

Le due barche erano in acqua.

È stato anche effettuato un sopralluogo per risalire all'origine dell'incendio: in merito al momento non sono trapelate indiscrezioni.

