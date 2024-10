È di tre ventenni feriti, due in condizioni più gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto oggi prima dell’alba in via Vesalio, a Cagliari. I tre, due ragazze e un ragazzo, erano a bordo di una Citroen che, stando alle prime informazioni, è finita prima contro un palo della luce nello spartitraffico centrale e poi contro il muro di un palazzo.

Portati in ospedale in codice rosso un ragazzo del 2002 e la ragazza alla guida, classe 2003. Entrambi se la sono cavata rispettivamente con 10 e 30 giorni di prognosi. Un’altra ragazza è finita in codice giallo al Santissima Trinità.

Al lavoro sulla ricostruzione della dinamica ci sono gli agenti della polizia locale. I tre erano diretti verso Monserrato, la conducente ha perso il controllo del mezzo: prima si è schiantata contro il palo sul marciapiede spartitraffico, poi è finita sul muro del palazzo che si trova dall’altro lato della strada.

I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, che li hanno affidati agli operatori del 118.

© Riproduzione riservata