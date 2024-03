Vandali in azione nella notte a Cagliari.

Qualcuno ha imbrattato la facciata dell’Università.

In via Università è stata lanciata della vernice rossa che ha coperto un’ampia parte di muro, il portone del civico 40, le finestre e anche il marciapiede.

Di fianco la scritta: “Unica Sionista”.

In corso gli accertamenti per capire chi sia entrato in azione e se qualche elemento possa emergere dalle telecamere della zona.

Al più presto comunque si procederà alla rimozione della vernice e della scritta, che fa riferimento alle proteste in corso in diversi atenei italiani sulle posizioni tenute nei confronti della Palestina e di Israele.

