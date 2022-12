Una vita assieme, tra momenti felici, altri più complessi ma sempre uniti.

Stasera 100 coppie hanno ricevuto dal vice sindaco Giorgio Angius le pergamene firmate dal primo Cittadino di Cagliari Paolo Truzzu per aver celebrato le nozze d’oro nel 2022.

A fare da sfondo un Teatro Massimo gremito e le canzoni di Bobby Solo, ospite d’onore che ha ricevuto il Premio Alziator alla carriera per la sezione musica.

I suoi successi hanno accompagnato i ricordi di coppie cresciute con brani quali ‘’Una lacrima sul viso’’ o ‘’Zingara’’ e che, in alcuni casi, hanno rappresentato anche il momento propizio per il primo passo.

In prima fila siedono Pierpaolo Marcia, 76 anni compiuti oggi, con la sua consorte Greca Miliddi 70 anni. L’emozione è tanta e nonostante la timidezza parlano del loro rapporto con gioia ed entusiasmo. «Siamo entrambi originari del quartiere Castello», raccontano, «ci siamo conosciuti nel 1964. Abbiamo vissuto tanti momenti assieme, chiaramente ci sono stati alti e bassi ma siamo sempre rimasti uniti». Un abbraccio affettuoso, un bacio sulla guancia e un saluto finale da parte di Pierpaolo. «Tornando indietro mi risposerei senza alcuna esitazione con la mia Greca. Sono stati gli anni più belli della nostra vita».

Anni all’insegna della fiducia, del venirsi incontro e di un amore diventato sempre più forte come nel caso di Tonino Contini, maresciallo dell’aeronautica in pensione, e Rossana Manca, ex dipendente della Rinascente, coetanei di 77 anni sposati il 9 settembre 1972. «Ci siamo conosciuti nel 1962 alla Rinascente», racconta Tonino. «Ricordo ancora come era vestita Rossana la prima volta che l'ho vista: aveva un abito bianco con striature blu, una bellissima abbronzatura eravamo ad ottobre. Ci siamo fidanzati poco dopo poi mi ha lasciato dopo appena una settimana ma non ho desistito. Mi sono battuto per il mio amore e adesso siamo qui con una splendida famiglia».

Rapporti costruiti giorno dopo giorno, senza fare venire mai meno la propria presenza. «Ci siamo fidanzati il 18 novembre del 1964», concludono Rita Pino, 78 anni, e Mario Sannia, 80 anni. «Ci conoscevamo già di vista ma quello è stato il vero inizio del nostro legame. Un legame indissolubile che ci ha regalato attimi stupendi».

© Riproduzione riservata