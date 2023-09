Una pioggia di fuochi d'artificio ha salutato Simone Picci, 19 anni, una delle quattro giovani vittime del tragico incidente di viale Marconi, avvenuto prima dell'alba di domenica.

Nel pomeriggio i funerali, nel cimitero di San Michele. Nella notte il cielo brilla sopra casa di Simone, in via Meilogu, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis.

Uno spettacolo da pelle d'oca per la madre, amici e parenti. Fumi rossi e fuochi illuminano il quartiere, un'immensa esplosione di colori per colmare il vuoto e il dolore della scomparsa del giovane. Tutta Is Mirrionis unita da un unico pensiero: «Ciao Simone».

