Negli ultimi 12 mesi la Polizia di Stato di Cagliari ha sequestrato 12mila chili di stupefacenti e arrestato 300 persone. Un bilancio che viene diffuso in concomitanza con il 170esimo anniversario della fondazione del Corpo.

Da marzo a oggi, però, gli agenti sono operativi anche per un’altra emergenza, quella della gestione delle pratiche per il rilascio della protezione internazionale di circa mille cittadini ucraini. "I numeri in generale - ha detto il questore Paolo Rossi - non dicono tutto, ma stiamo parlando di una situazione relativamente tranquilla: lavoriamo per fare percepire sempre di più la sicurezza. Più siamo presenti, più il cittadino si sente tranquillo. Ad esempio per la gestione del Covid non abbiamo adottato comportamenti sanzionatori, ma di accompagnamento al rispetto delle regole".

Nell’ultimo anno i servizi di sicurezza sono stati 2.422 per piccoli e grandi eventi , circa il 15 per cento in più rispetto al passato. Trecentododici hanno riguardato le manifestazioni sportive, compresa la questione della partita tra Cagliari e Napoli, con l'arresto di tre persone e la denuncia di otto. "È il solo caso - ha sottolineato Rossi - in cui c'è stato qualche problema: per il resto tutti gli eventi, comprese proteste molto delicate, si sono svolti tranquillamente e democraticamente".

Oltre 220mila le persone identificate, quasi 6.500 i veicoli controllati. E poi il monitoraggio di un centinaio di sbarchi di 1272 migranti, quasi totalmente algerini.

5mila le infrazioni al codice stradale, con 509 eccessi dì velocità e 98 guide in stato di ebbrezza.

Mentre per quanto riguarda la lotta alla droga, lo spaccio è diminuito del 23%. Sul fronte del fenomeno delle truffe telematiche, l’importo registrato è di circa 350mila euro.

Nel corso della festa per i 170 anni, in programma domani, verranno premiati due poliziotti che hanno cercato di salvare una persona che si era data fuoco. Uno di loro era rimasto ferito a causa delle fiamme. "Ma dopo otto mesi - ha detto il questore - è di nuovo tra di noi al lavoro". Gestito bene, ha spiegato il questore, anche il fenomeno no vax: "In 50 manifestazioni nessun problema”.

