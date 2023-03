Saranno dieci chilometri, da piazza Garibaldi a piazza Garibaldi, ma passando per via Sulis e Via Dante: un percorso ad anello ripetuto per tre volte. La Vivicittà, arrivata alla sua trentottesima edizione, si svolgerà domenica 2 aprile in più di sessanta centri italiani, tra cui appunto Cagliari: l’idea, rimasta la stessa per tutta la storia dell’evento, è quella di dedicare alla pace una manifestazione podistica.

Ma la Vivicittà costringerà anche a ripensare il traffico cittadino per tutta la mattina, con inevitabili deviazioni e chiusure. Dalle 8 alle 12, infatti, sarà vietato il transito in una ventina di vie del centro, tra cui anche via Sulis, una parte di via Dante e via Paoli. Nello stesso orario, sarà istituito un senso unico in via San Giovanni (verso via Giardini), mentre da via De Gioannis non sarà possibile procedere in via San Lucifero. In via Tuveri, invece, spunterà l’obbligo di svolta a destra.

Anche alcuni tratti di via Bacaredda, via Eleonora d’Arborea, via Sonnino e via Farina resteranno chiusi durante il passaggio degli atleti, tra le 9:30 e le 11. Diverso il discorso per quanto riguarda i parcheggi: i divieti di sosta scatteranno già dalle 23 di sabato lungo tutto il tragitto della Vivicittà.

