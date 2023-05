Erano una decina i militari della Guardia di Finanza che questa mattina alle 8,30, orario di apertura, si sono presentati negli uffici della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari. Gli inquirenti hanno acceso un faro sull’ipotesi di assunzioni sospette e di assenteismo tra i dipendenti dell’ente di via Sant’Alenixedda. Ci sono dei nomi iscritti nel registro degli indagati. Ma al momento sul fascicolo aperto dal pm Andrea Vacca vige il massimo riserbo.

Gli uomini delle Fiamme gialle sono rimasti a lungo in teatro. In un’intera mattina di lavoro hanno acquisito i file contenuti in alcuni computer in uso a dipendenti e responsabili di vari settori. Ma, stando a quanto trapela, l’interesse si sarebbe concentrato anche sul server principale del Teatro e sul sistema di rilevamento delle presenze.

Gli accertamenti sarebbero stati condotti su un arco di tempo che va dal 2017 agli ultimi mesi. All’origine dell’inchiesta potrebbe esserci un esposto inviato alla magistratura. E nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori sviluppi.

Per i presenti questa mattina in Teatro, la “visita” della Guardia di Finanza è stata il classico fulmine a ciel sereno: di recente dal ministero era stato anche dato il via libera alla pianta organica, attesa da tempo. Ma secondo la Procura, negli ultimi anni non tutto sarebbe andato per il verso giusto.

