Un grosso incendio è scoppiato poco prima di mezzogiorno in un’area abbandonata accanto a via Sarrabus, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis.

Le fiamme, stando a quanto si apprende, sono partite da dei cumuli di rifiuti che col tempo erano diventati sempre più alti, nonostante le continue segnalazioni dei residenti della zona.

Una densa colonna di fumo nero ha avvolto un palazzo, con gli abitanti scesi in strada a causa dell’aria irrespirabile.

Sul posto, al lavoro, alcune squadre dei vigili del fuoco, supportato da mezzi della protezione civile. Il rogo è difficile da raggiungere: l’accesso è sbarrato da un edificio.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata