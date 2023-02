Il Questore di Cagliari ha emesso un provvedimento, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di chiusura per 15 giorni di un locale in Via Newton, a seguito di un episodio di violenza avvenuto nella nottata del 30 gennaio scorso.

All’interno del locale, durante una serata danzante, tre persone hanno aggredito un giovane.

Per questo, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato al titolare dell’esercizio, come provvedimento cautelare, un atto di chiusura per 15 giorni, con la relativa sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

(Unioneonline/l.f.)

