Folle fuga a tutta velocità nelle vie del centro di Cagliari per far perdere le proprie tracce.

Il conducente di un furgone rubato nell’hinterland ha percorso anche diverse strade contromano, rischiando di provocare degli incidenti e danneggiando alcune auto in sosta, nel Corso Vittorio Emanuele.

Le pattuglie della Squadra volante hanno cercato di mantenere il contatto con il mezzo senza far correre pericoli alle altre vetture e ai pedoni. Così nella zona di San Michele è riuscito a sparire nel nulla.

Le ricerche, anche da parte dei carabinieri, vanno avanti per rintracciare il furgone che, come emerso dagli accertamenti delle forze dell’ordine, era stato trafugato nel primo pomeriggio in un Comune dell’hinterland.

Sono in corso le verifiche dei danni provocati dal mezzo.

Il conducente potrebbe essere stato anche identificato perché conosciuto per i suoi precedenti.

AGGIORNAMENTO: IL FURGONE TROVATO A SAN MICHELE

