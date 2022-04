A fuoco uno scooter a Cagliari.

Il mezzo, un Aprilia Scarabeo, era parcheggiato in uno spiazzo in via Cornalias quando improvvisamente ieri notte sono partite le fiamme.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Per i rilievi hanno operato anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Cagliari.

