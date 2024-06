L’Ex Tipografia di Cagliari è “salva” sino al 10 luglio. Solo ieri il noto locale del centro, tra il corso Vittorio Emanuele e il largo Carlo Felice, si era visto notificare un pesantissimo provvedimento adottato dal servizio Attività produttive del Comune. Il tutto per qualche tavolino e fioriera di troppo, che nei mesi hanno fatto scattare alcuni verbali della polizia locale. Ma a ribaltare, o meglio stabilizzare, la situazione è arrivato un decreto cautelare del Tar a favore della società Cuadro srl, che gestisce l’attività. La concessione dunque per ora resta. Tutto come prima, nessuno stop. Il tutto sino al 10 luglio, quando si riunirà la Camera di consiglio per la sentenza.

Per il locale è arrivata la massima sanzione perché il Comune ha contestato la recidiva. Un primo verbale era arrivato lo scorso 27 marzo, quando era stata rilevata una «occupazione in eccedenza per mq 20,10 rispetto alla superficie concessa di mq 28,00 e quindi superiore al 30% rispetto al limite assegnato con la concessione vigente» e il «superamento della densità degli allestimenti concessi e indicati nella concessione: 39 sedie anziché 24 e 2 stufe a fungo e 10 fioriere non autorizzati».

Quello che non è chiaro è se i verbali siano stati notificati correttamente e nei tempi giusti. Qualora così non fosse, l’aggravante della recidiva non potrebbe essere applicata. Un aspetto che lo stesso Tribunale amministrativo valuterà a luglio.

(Unioneonline/v.f.)

