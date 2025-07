È evaso dai domiciliari per la seconda volta in tre giorni dopo aver manomesso il braccialetto elettronico. È quanto successo nella tarda serata di ieri quando i carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato un uomo di 47 anni, disoccupato, residente nel capoluogo e già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento dei militari è scattato in seguito a un segnale di allarme inviato dal dispositivo di monitoraggio elettronico. La centrale operativa, rilevata l’anomalia, ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto: i militari hanno sorpreso l’uomo all’esterno della sua abitazione. Il braccialetto è risultato tagliato e, dunque, fuori uso.

L’episodio è del tutto analogo a quello avvenuto il 16 luglio scorso, quando il 47enne era stato arrestato dalla Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari per le stesse violazioni e successivamente ricondotto ai domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Anche in questa occasione, dopo averlo bloccato e accompagnato in caserma per le formalità di rito, i Carabinieri lo hanno riportato nella sua abitazione, dove è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata