Anche un gruppo di estranei si è introdotto all’interno del liceo linguistico Eleonora D'Arborea di Cagliari, occupato dagli studenti all’interno di una mobilitazione che coinvolge diversi istituti cagliaritani.

Quando la dirigente scolastica ha cercato di capire chi fossero gli intrusi è stata travolta dal fuggi fuggi generale che si è scatenato ed è caduta a terra.

Sull’episodio, avvenuto questa mattina, indagano i carabinieri.

Ragazzi e ragazze, a quanto si apprende, erano in aula magna per l'occupazione permanente. Ma tra di loro c’era anche un gruppo di coetanei estranei alla scuola.

La preside, venuta a conoscenza dell'intrusione, si è precipitata nell'aula. In quel momento gli studenti sono fuggiti in massa, travolgendola. Gli intrusi erano stati visti poco prima in un laboratorio e in un deposito dove sono custodite mascherine ed altri dispositivi del liceo per il contrasto alla pandemia. Non si esclude sia stata rubata qualche cosa.

Sul posto dopo l’incidente sono intervenuti i carabinieri e l’occupazione è cessata su decisione degli stessi studenti.

(Unioneonline/L)

