Un boato, la vetrata in frantumi e un principio di incendio.

Momenti di paura stamattina in via Cimarosa a Cagliari: per una probabile fuga di gas c’è stata una deflagrazione nella gastronomia Basilico che proprio oggi aveva riaperto dopo le ferie.

La titolare ha riportato un’ustione a un braccio ed è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto i vigili del fuoco per verificare i danni. Il principio di incendio è stato subito spento da un commerciante intervenuto appena ha sentito l’esplosione. Con l’estintore ha domato le fiamme e prestato i primi soccorsi alla titolare della gastronomia, che ha immediatamente chiuso il rubinetto del gas per evitare ulteriori dispersioni. Sulle cause verranno comunque effettuate nuove verifiche.

Completamente distrutta la vetrata del locale ma per fortuna al momento del boato nessuno è passato davanti alla gastronomia. Le schegge non hanno nemmeno danneggiato le auto parcheggiate davanti.

