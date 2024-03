Una forte boato ha scosso la tranquillità di Pirri, poco dopo le 18. A causarlo è stata l’esplosione di due bombole che si trovavano nel cortile di un'abitazione in via Camaldoli, nella periferia della Municipalità, a poca distanza dallo sterrato di via Montecassino.

Per fortuna al momento della deflagrazione in casa non c’era nessuno e non si registrano feriti: lo scoppio ha causato il crollo di un muretto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area.

