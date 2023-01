Un tubo d’acciaio della rete idrica si squarcia in via del Cammino Nuovo, a Cagliari, e l’acqua invade la chiesa di Santa Chiara.

Per l’intero pomeriggio, mentre gli operai di Abbanoa intervenivano per sistemare la condotta, in chiesa si è lavorato per ore per cercare di raccogliere l’acqua che aveva invaso non solo il tempio, ma anche la sacrestia e messo a rischio l’altare.

Il pericolo è che si possano verificare danni ingenti, tanto che è stata avvisata la Soprintendenza e potrebbe essere necessario smontare l’altare per mettere al sicuro la statua della Madonna e gli altri manufatti, comprese le parti lignee.

L’assessore alla Viabilità Alessio Mereu ieri pomeriggio ha chiuso per precauzione l’ascensore di Santa Chiara.

Andrea Piras

