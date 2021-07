Notte di violenze a Cagliari e Quartu con alcuni studenti aggrediti e rapinati da bande di ragazzi e stranieri.

Sugli episodi sono al lavoro i carabinieri. A Cagliari è avvenuto tutto nella zona di via Roma. In otto hanno accerchiato e picchiato un diciottenne di Decimomannu portandogli via un orologio. Poi il secondo raid ai danni di un altro studente di Selargius con la rapina di una collanina.

Le due vittime hanno riportato ferite e lesioni e sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti medici. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e quelli della stazione di Villanova.

Al Poetto di Quartu gli altri due episodi. Questa volta sono entrati in azione sei o sette giovani algerini: hanno aggredito e derubato due ragazzi cagliaritani poi finiti in ospedale. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri delle compagnie di Cagliari e Quartu.

