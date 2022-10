Sulla carta sono 1.500 parcheggi comunali. Molti però, nonostante siano pronti, rimangono sbarrati, altri sono nel limbo delle trattative tra Palazzo Bacaredda e Regione, altri sono in fase di progettazione.

L’argomento accende accorate discussioni non solo tra chi abita o lavora nel centro storico di Cagliari ma anche consiglio comunale. In un’interrogazione la consigliera Marzia Cillocu chiede conto di questi numeri e della “fame di parcheggi” dei cagliaritani. “Via Cesare Battisti e via De Magistris sono stati affidati alla società Parkar e apriranno tra qualche settimana”, afferma l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. “Per quanto riguarda via Sant’Alenixedda, purtroppo quei parcheggi sono stati abbandonati per troppo tempo e vandalizzati. Hanno divelto le portiere degli ascensori, le abbiamo ordinate e siamo in attesa. Poi apriremo”.

Più complicato il discorso per via Caprera. “Il silos è della Regione, a noi spettano i lavori di ristrutturazione ma non è chiaro chi dovrà gestirlo. Abbiamo chiesto ulteriori finanziamenti per completare l’opera”. Poi piazza Donatori di Sangue e piazza De Gasperi. “La progettazione è stata affidata a due diversi professionisti e i lavori andranno in esecuzione contemporaneamente”.

