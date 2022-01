Paura al Molo di Ponente del porto di Cagliari, dove due uomini sono caduti in mare, per circostanze in fase di accertamento.

Si tratta di un 61enne, rimasto illeso, e di un 45enne, che ora si trova ricoverato in ospedale, dove è arrivato in codice rosso, dopo essere andato in ipotermia a causa dello shock causato dalla temperatura dell’acqua.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sommozzatori e il nucleo nautico dei vigili del fuoco, che hanno soccorso i due malcapitati, riportandoli a terra al molo dogana, per poi affidarli al personale medico-sanitario del 118.

Come detto, per il 45enne, in gravi condizioni, si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove è arrivato in codice rosso. In azione anche gli uomini della Guardia Costiera.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto. Probabilmente i due uomini stavano pescando nei pressi del molo, quando è accaduto qualcosa che li ha fatti cadere in mare.

(Unioneonline/l.f.)

