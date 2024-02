Dopo 11 giorni, tre in anticipo rispetto alle previsioni sulla fine dei lavori, riapre via Galvani. Cagliari, ore 14.30: lo snodo principale per il traffico delle auto che entrano in città arrivando da Quartu, Quartucciu, Selargius e Monserrato, e di quelle che da Cagliari raggiungono l’hinterland, è di nuovo aperto. Addio alle file che hanno accompagnato a tutte le ore il traffico in viale Marconi, da San Benedetto al tratto sotto l’Asse mediano, diventato la via principale di accesso per chi doveva raggiungere l’Arginale e dirigersi poi a Quartu.

L’unico problema è la «mancata sincronizzazione dei semafori in viale Marconi all’incrocio con via Galvani», avverte un giovane automobilista a bordo di una utilitaria. «Non è acceso il semaforo che da viale Marconi consente la svolta a sinistra in via Galvani, mentre prima dell’inizio dei lavori era regolarmente attivo».

Via Galvani riapre dopo undici giorni (foto Madeddu)

Disorientati, molti automobilisti raggiungono l’incrocio tra viale Marconi e via Galvani e si fermano in mezzo per far passare le auto che da via San Benedetto scendono in viale Marconi, in attesa dei poter svoltare a sinistra. Una manovra pericolosa perché le auto arrivano a velocità sostenuta. A giudicare da come sono accesi i semafori in questo momento, la svolta a sinistra per chi arriva da viale Marconi e intende immettersi in via Galvani (e da qui raggiungere il quartiere di Genneruxi o l’Arginale, passando da via Mercalli) non è consentita. Ma sembra più una dimenticanza che una scelta.

© Riproduzione riservata