Dopo il furto notturno di prodotti e denaro, è uscito dalla farmacia con un sacchetto sul quale campeggiava, ben in evidenza, il logo del negozio. È stato questo elemento a far insospettire gli agenti di una Volante che, impegnati nei servizi di controllo sul territorio, hanno notato un 40enne – già conosciuto per i suoi precedenti – che camminava in via dei Giudicati a Cagliari.

Lo hanno fermato e all’interno della busta aveva varie banconote per un totale di circa 1.700 euro e diverse confezioni di medicinali.

Altri colleghi delle Volanti hanno intanto raggiunto la farmacia e hanno accertato che la serranda era stata divelta, il registratore di cassa risultava manomesso.

Consultando le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno ottenuto corrispondenza tra il furto appena commesso e l’uomo fermato. Gli agenti della Scientifica hanno effettuato poi un sopralluogo.

È ancora ricercata un’altra persona, complice del reato, mentre il 40enne è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Oggi andrà all’udienza direttissima.

