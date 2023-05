Una donna di 69 anni, che necessitava di cure salva-vita, è stata trasportata oggi d'urgenza da Cagliari a Milano Linate con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare.

Il velivolo è decollato nel primo pomeriggio dall'aeroporto militare di Ciampino, sede del 31esimo Stormo, alla volta dello scalo di Cagliari-Elmas.

Qui la paziente è stata fatta salire a bordo assieme a un'equipe medica.

Il trasporto d'urgenza è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari ed è decollato su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire questo tipo di emergenze.

Non appena arrivata nello scalo lombardo, la donna è stata quindi trasportata in ambulanza fino all'Ospedale Niguarda di Milano per consentirle così di ricevere le terapie necessarie.

(Unioneonlun

© Riproduzione riservata