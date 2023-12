È in programma per venerdì 29 dicembre la disinfestazione dalle blatte all’istituto “De Sanctis-Deledda” di via Sulcis a Cagliari, in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti d'ispezione fognaria cortilizi.

Il Comune comunica ai cittadini della zona alcune disposizioni da rispettare: «Biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada; gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa».

E, ancora, «interdizione del traffico e al transito e allo stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi».

(Unioneonline/s.s.)

