Un filare sconnesso di blocchetti di calcestruzzo. Molti dei quali abbattuti per via di numerosi incidenti e circondati da transenne. Alla fine un cancello, antiestetico «e pericolante, senza alcuna funzione, se non quella di essere una bruttura».

È la descrizione di ciò che si trova intorno al parcheggio sterrato di Marina Piccola, al Poetto, fatta dai consiglieri comunali di Anima di Sardegna Ferdinando Secchi e Alessandra Zedda, in un’interrogazione rivolta al sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Il documento è stato depositato per chiedere «se l’amministrazione intenda adoperarsi per sistemare la zona con un intervento che restituisca un aspetto dignitoso a uno di punti più visitati della nostra città, con un progetto che possa unire la sostenibilità ambientale, la vocazione turistica della città e, cosa più importante, la vivibilità in sicurezza del tratto pedonale accanto allo sterrato».

